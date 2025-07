Il Fenerbahce (in attesa di scoprire se farà un tentativo concreto con l'Inter per Calhanoglu) batte due importanti colpi di mercato: il club turco, secondo FootMercato, si è assicurato Milan Skriniar e Marcos Asensio. Doppio acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain: il difensore slovacco, già a Istanbul da gennaio in prestito, firmerà un contratto quadriennale e percepirà 7,5 milioni di euro a stagione, mentre il cartellino dell'attaccante spagnolo verrà pagato tra i 10 e i 15 milioni di euro.