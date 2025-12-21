Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica

Con l'ex dirigente della Juventus, ancora legato al club londinese del Tottenham, i contatti si sarebbero intensificati in queste ore tanto che non è esclusa la possibilità che la trattativa si concluda a breve in maniera positiva per il club viola che sta attraversando il momento più difficile della sua storia quasi centenaria, con la squadra all'ultimo posto in campionato, contestata dai tifosi, bisognosa di rinforzi anche a livello societario prima di mettersi al lavoro per cercarli nel mercato gennaio.