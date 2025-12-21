FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica

calciomercato

Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica

Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica - immagine 1
Salgono le quotazioni di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina: gli aggiornamenti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Salgono le quotazioni di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina.

Juventus Paratici
Getty Images

Con l'ex dirigente della Juventus, ancora legato al club londinese del Tottenham, i contatti si sarebbero intensificati in queste ore tanto che non è esclusa la possibilità che la trattativa si concluda a breve in maniera positiva per il club viola che sta attraversando il momento più difficile della sua storia quasi centenaria, con la squadra all'ultimo posto in campionato, contestata dai tifosi, bisognosa di rinforzi anche a livello societario prima di mettersi al lavoro per cercarli nel mercato gennaio.

Juventus
Getty Images

Paratici sembra essere il profilo scelto dopo che nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi di Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli. Per l'ex dirigente bianconero, terminati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze, sarebbe pronto un contratto di cinque anni.

Leggi anche
Thiago Silva torna in Europa a 41 anni, va al Porto
Capuano sul mercato del Milan: “Involuzione di un giocatore, a gennaio serve assolutamente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA