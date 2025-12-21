Salgono le quotazioni di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica della Fiorentina.
calciomercato
Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica
Con l'ex dirigente della Juventus, ancora legato al club londinese del Tottenham, i contatti si sarebbero intensificati in queste ore tanto che non è esclusa la possibilità che la trattativa si concluda a breve in maniera positiva per il club viola che sta attraversando il momento più difficile della sua storia quasi centenaria, con la squadra all'ultimo posto in campionato, contestata dai tifosi, bisognosa di rinforzi anche a livello societario prima di mettersi al lavoro per cercarli nel mercato gennaio.
Paratici sembra essere il profilo scelto dopo che nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi di Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli. Per l'ex dirigente bianconero, terminati i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze, sarebbe pronto un contratto di cinque anni.
