Capuano sul mercato del Milan: “Involuzione di un giocatore, a gennaio serve assolutamente un…”

L'analisi del giornalista di Panorama
Redazione1908

Giovanni Capuano ha analizzato la rosa del Milan. La riflessione è nata dopo l'eliminazione dei rossoneri dalla Supercoppa ad opera del Napoli. Il giornalista di Panorama ha sottolineato alcune mancanze nella rosa rossonera, alle quale consiglia di riparare andando sul mercato a gennaio: CONTINUA A LEGGERE.

