«Sono ancora un giocatore della Roma fino a fine mese, per rispetto del club non parlerò del mio futuro. Tutto può succedere. Nel corso della mia carriera mi è capitato spesso di pensare che sarebbe successa una cosa e invece ne è successa un'altra. È così che funziona, il calcio riserva sempre delle sorprese. Il Boca? Vedremo, tutte le squadre sono opzioni, anche il Boca, così i tifosi non si agiteranno troppo».
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Dybala: “Non parlo del mio futuro per rispetto. Tutto può succedere. Mi è capitato…”
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Dybala: “Non parlo del mio futuro per rispetto. Tutto può succedere. Mi è capitato…”
Le parole dell'argentino, che discuterà il rinnovo con il club giallorosso, a ESPN
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Paulo Dybala non ha ancora chiuso il rinnovo con la Roma. Se ne parlerà di sicuro perché il club avrebbe intenzione di accontentare Gasperini che vorrebbe l'argentino, non convocato da Scaloni ai Mondiali, restasse.
Saranno decisive le prossime settimane, con il nuovo ds giallorosso D'Amico che potrà operare ufficialmente sul mercato solo a partire dal primo luglio.
(Fonte: ESPN)
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