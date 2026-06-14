«Sono ancora un giocatore della Roma fino a fine mese, per rispetto del club non parlerò del mio futuro. Tutto può succedere. Nel corso della mia carriera mi è capitato spesso di pensare che sarebbe successa una cosa e invece ne è successa un'altra. È così che funziona, il calcio riserva sempre delle sorprese. Il Boca? Vedremo, tutte le squadre sono opzioni, anche il Boca, così i tifosi non si agiteranno troppo».