Sky – Milan, ora il favorito per la panchina è Amorim

A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, è stato annunciato il rinnovo di contratto di Ralf Rangnick fino al 2028. Il tedesco piaceva al Milan, che sembrava intenzionato ad affidargli l'area tecnica, ma alla fine l'accordo non è arrivato. Le richieste del manager, che avrebbe voluto una netta indipendenza su certe decisioni, non sono state accontentate.