A pochi giorni dall'esordio dell'Austria ai Mondiali, è stato annunciato il rinnovo di contratto di Ralf Rangnick fino al 2028. Il tedesco piaceva al Milan, che sembrava intenzionato ad affidargli l'area tecnica, ma alla fine l'accordo non è arrivato. Le richieste del manager, che avrebbe voluto una netta indipendenza su certe decisioni, non sono state accontentate.
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Sky – Milan, ora il favorito per la panchina è Amorim
Da ore si sono intensificate le voci sull'ex allenatore del Manchester United come soluzione per la panchina rossonera
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Intanto c'è attesa anche per quanto succederà rispetto al ruolo di allenatore dopo l'addio ad Allegri. Il tecnico attende ancora la chiusura formale del rapporto con il club rossonero per poter firmare e iniziare ufficialmente il suo lavoro con il Napoli. In queste ore le voci si concentrano su un altro nome. Dopo le tante voci su Glasner adesso il favorito per la panchina del Milan sembra l'ex allenatore del Manchester United, Ruben Amorim.
(Fonte: SS24)
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