Il mercato internazionale potrebbe presto regalare un passaggio di testimone tra i pali della porta del Manchester City. Secondo Fabrizio Romano, infatti, il Galatasaray avrebbe presentato una prima offerta ufficiale da circa 10 milioni di euro per Ederson: i Citizens non chiudono alla cessione, ma vogliono una cifra superiore.
Il club turco fa sul serio per il portiere brasiliano: in caso di fumata bianca si aprirebbero le porte della Premier per Gigio
Il suo eventuale sostituto è già pronto: parliamo di Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, recentemente messo ai margini dal Paris Saint-Germain.
