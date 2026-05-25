Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Gattuso, dalla Nazionale al ritorno in Serie A: a un passo l’accordo con la Lazio
calciomercato
Gattuso, dalla Nazionale al ritorno in Serie A: a un passo l’accordo con la Lazio
L'ex commissario tecnico sarebbe molto vicino a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste
Chiusa la deludente parentesi alla guida dell'Italia, Gennaro Gattuso potrebbe presto ripartire dalla Serie A.
L'ex ct della Nazionale, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dalla panchina della Lazio, dove prenderebbe il posto di Maurizio Sarri, destinato a lasciare la Capitale e ad accettare la proposta dell'Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA