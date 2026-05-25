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Gattuso, dalla Nazionale al ritorno in Serie A: a un passo l’accordo con la Lazio

Gattuso, dalla Nazionale al ritorno in Serie A: a un passo l’accordo con la Lazio - immagine 1
L'ex commissario tecnico sarebbe molto vicino a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste
Fabio Alampi Redattore 

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Chiusa la deludente parentesi alla guida dell'Italia, Gennaro Gattuso potrebbe presto ripartire dalla Serie A.

Gattuso, dalla Nazionale al ritorno in Serie A: a un passo l’accordo con la Lazio- immagine 2
Getty Images

L'ex ct della Nazionale, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe a un passo dalla panchina della Lazio, dove prenderebbe il posto di Maurizio Sarri, destinato a lasciare la Capitale e ad accettare la proposta dell'Atalanta.

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