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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Moretto: “Rivoluzione Milan, via Furlani e Tare. Allegri verso l’esonero. Il futuro ds…”
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Moretto: “Rivoluzione Milan, via Furlani e Tare. Allegri verso l’esonero. Il futuro ds…”
Dopo il fallimento della sconfitta contro il Cagliari e il mancato accesso alla prossima Champions League, il Milan si appresta ad affrontare l'ennesima rivoluzione
Dopo il fallimento della sconfitta contro il Cagliari e il mancato accesso alla prossima Champions League, il Milan si appresta ad affrontare l'ennesima rivoluzione. Queste le ultime sui rossoneri da Matteo Moretto:
"Questa mattina riunioni a casa Milan, ce ne saranno altre nel pomeriggio a Milano. Cardinale, con Calvelli e Ibrahimovic, decideranno che strada prendere per il futuro. A oggi lo scenario più probabile è questo: Tare verso l'addio, su Allegri si sta valutando seriamente l'esonero".
"Furlani verso l'addio. Mi confermano che il Milan sta cercando un amministratore delegato e un nuovo allenatore e un nuovo ds, che potrebbe essere anche straniero".
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