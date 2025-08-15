GdS – Donnarumma, il City c’è. Ma il PSG non lo libera

Il club parigino ha deciso di tutelarsi con Chevalier e ha di fatto lasciato fuori rosa il portiere azzurro che non ha rinnovato e ora deve trovare una soluzione

15 agosto 2025

Dopo la rottura con il PSG, Donnarumma sembra ormai destinato alla Premier League. Il portiere non ha trovato l'accordo per il rinnovo e la società francese lo ha messo in pratica alla porta mettendolo alle strette. Se non trovasse squadra, con l'arrivo di Chevalier, il numero uno italiano dovrebbe rimanere fermo fino alla scadenza naturale del contratto. Il suo agente lavora su una soluzione e la squadra più gettonata resta il Manchester City. Ma non sarà facile per il club inglese trovare l'accordo con il PSG.

La Premier era il sogno del giocatore, spiega La Gazzetta dello Sport. E aggiunge: "L'estremo difensore è da sempre affascinato dalla prospettiva di confrontarsi un giorno con i migliori avversari, contro le squadre più forti. Ma forse non subito. E non così. Visto che le intenzioni erano di rimanere. Almeno un anno in più, cioè fino alla scadenza di un contratto che non gli è stato rinnovato. In realtà, l’italiano in primavera aveva accettato una prima proposta con riduzione dell’ingaggio. Secondo Raiola, però, il Psg ha ritrattato ed è saltato l’accordo. E una decina di giorni fa l’ex rossonero è stato messo fuori progetto per far posto a Chevalier".

Si cerca quindi una soluzione con il City interessato e pronto a piazzare Ederson al Galatasaray. Poi bisognerà trovare l'accordo sulla cifra. Pare che il PSG non intenda scendere sotto i 40 mln (quanto ha pagato per la parte fissa del suo nuovo portiere a cui poi sono stati aggiunti 15 mln di bonus). "Difficile anche immaginare che l’emiro di Doha faccia sconti allo sceicco di Abu Dhabi con cui è in concorrenza, non solo nello sport", conclude la rosea sul portiere azzurro.

