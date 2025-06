UFFICIALE – Niente futuro in MLS, Griezmann rinnova con l’Atletico Madrid

"L'attaccante è entrato a far parte del nostro club nel 2014/15 e, dopo nove stagioni con l'Atletico è il capocannoniere nella storia della squadra biancorossa con 197 gol all'attivo. È anche l'ottavo giocatore ad aver indossato la nostra maglia più volte in una partita ufficiale (442) e il terzo straniero ad averlo fatto in più occasioni, dietro solo ai compagni Oblak e Correa", ricorda il club in una nota.