La Stampa – Per la Juve primi dialoghi per Hojlund

Il quotidiano La Stampa parla del mercato della Juventus con Vlahovic sempre più destinato all'addio e la ricerca di attaccanti. "La Juve non può accontentare per ora le richieste del Psg per Randal Kolo Muani: il centravanti francese rimane una prima scelta, ma il dg Damien Comolli non può andare oltre la proposta di un altro prestito con diritto di riscatto a fronte di una valutazione da 50 milioni che sta portando il Psg a valutare con sempre più interesse il mercato della Premier", scrive il quotidiano torinese.