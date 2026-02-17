Il club bianconero ha cercato l'argentino nel mercato di gennaio e questa sera se lo ritroverà contro in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 19:16)

Mauro Icardi nello scorso mercato ha sfiorato un ritorno in Serie A. A poche ore dalla sfida della Juve contro il Galatasaray, nella partita di andata dei play-off di Champions League, si torna a parlare del mancato arrivo dell'ex attaccante dell'Inter alla Juventus. "Al netto delle smentite ufficiali - scrive il quotidiano La Stampa - è stato lui l'attaccante più vicino a vestire la maglia bianconera. Lui era particolarmente stuzzicato dall’idea di rilanciarsi in bianconero, anche solo per sei mesi, convinto com’era che sarebbe riuscito a conquistare tutti".

Se il giocatore non è arrivato a Torino è proprio perché il Galatasaray si è qualificato ai play-off di CL e il club turco aveva chiesto un indennizzo di 10 mln per poter digerire un'eventuale eliminazione dalla CL senza rimpianti, si spiega nello stesso articolo.

Quindi questa sera Mauritoaffronterà i bianconeri da avversario lui che aveva lasciato l'Inter, dopo aver perso la fascia di capitano proprio con Spalletti in panchina. Era arrivato al PSG "ma era stato sempre solo un elemento di contorno tra stelle più in vista ed è infine arrivato in Turchia e dopo un lungo infortunio è tornato a fare quello che sa fare meglio, tanti gol. Stasera farà di tutto per diventare di nuovo il rimpianto della Juve".

(fonte: La Stampa)