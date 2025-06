L'Al-Hilal, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Simone Inzaghi come nuovo allenatore, è intenzionato ad allestire una rosa in grado di competere ai massimi livelli anche al Mondiale per Club. Per questo motivo la dirigenza saudita è alla ricerca di profili di prim'ordine, e intende chiudere quanto prima queste operazioni.