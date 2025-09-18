L'esterno offensivo francese, svincolato dopo la fine del suo contratto con il Torino, è pronto per ripartire

Nuova avventura in arrivo per Yann Karamoh . L'esterno offensivo francese, svincolato il mancato rinnovo con il Torino, è ancora senza squadra, ma è pronto per ripartire.

Per l'ex Inter potrebbero presto spalancarsi le porte di una big europea: secondo Footmercato, sul talentuoso classe '98 ci sarebbe il Porto. La proposta prevede un contratto annuale con opzione. Su Karamoh ci sarebbero anche altri club: nei prossimi giorni la situazione sarà pià chiara.