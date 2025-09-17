Josè Mourinho è pronto a chiudere il cerchio e a tornare lì dove tutto era iniziato 25 anni fa: è vicinissimo al Benfica

Marco Macca Redattore 17 settembre - 08:25

Josè Mourinho è pronto a chiudere il cerchio e a tornare lì dove tutto era iniziato 25 anni fa. Secondo quanto riferisce in Portogallo A Bola, infatti, lo Special One è vicinissimo a firmare con il Benfica (che, tra l'altro, aveva deciso il suo licenziamento dal Fenerbahce dopo la caduta nei preliminari di Champions), dove nel 2000 iniziò la sua carriera da capo allenatore, in seguito all'esonero di Bruno Lage, avvenuto ieri sera dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Qarabag.

Secondo la testata lusitana, l'accordo con il club dovrebbe essere finalizzato nelle prossime ore. Rui Costa, presidente delle aquile, ieri sera ha dichiarato:

"Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves. L'allenatore che arriverà dovrà essere vincente e avere la capacità di portare la squadra al livello richiesto. Non parliamo di nomi. Il Benfica è attualmente senza allenatore. Il colloquio con Lage è avvenuto solo dopo la partita. Oggi non è stato nominato nessun allenatore, né se ne è parlato per il futuro, ma ovviamente ci stiamo preparando".