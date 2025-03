Non c'erano molte certezze sul suo rinnovo e si parlava di addio a fine stagione. In Germania avevano anche parlato di un interesse dell'Inter. Ma adesso è ufficiale, Joshua Kimmich ha rinnovato col Bayern fino al 2029. In estate saranno dieci gli anni da quando il giocatore si è trasferito a Monaco, scrive in una nota il club tedesco, prossimo rivale ai quarti di Champions della squadra di Inzaghi. Con la società bavarese ha vinto otto Bundes, CL e Coppa del Mondo per Club.