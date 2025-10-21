UFFICIALE – Bayern Monaco, Kompany rinnova fino al 2029

Arrivato in Baviera nell'estate del 2024 per sostituire Thomas Tuchel, Kompany si è affermato al Bayern, vincendo il 34mo titolo tedesco per il club (un record in Germania) nella sua prima stagione. "Sono grato, mi sento onorato e vorrei ringraziare il Bayern per la fiducia e l'ambiente di lavoro che mi hanno offerto fin dal primo giorno. Mi sento come se fossi qui da più tempo", ha dichiarato Vincent Kompany.