"Sono bastati due soli mesi per arrivare a Tudor out che è una roba ridicola". Così Ivan Zazzaroni, su Instagram, ha commentato le voci che parlano del possibile esonero dell'allenatore della Juve dopo i cinque pareggi e una sconfitta rimediati nelle gare successive alla vittoria contro l'Inter. Diverse le voci su una riflessione in corso da parte della società e nel mirino ci sono i risultati e la gestione della squadra da parte dell'allenatore. Ci sono già o nomi degli allenatori che potrebbero sostituirlo.
Zazzaroni: "Tudor out in due mesi è roba ridicola. Non c'è logica, nè un progetto. Un'impresa…"
Il direttore del Corriere dello Sport su Instagram dice la sua sul momento di riflessione in casa Juve rispetto al futuro dell'allenatore
"Oggi si parla di Spalletti, Mancini, Palladino, addirittura del ritorno di Motta. Non c'è una logica, né un progetto. I quattro nomi fatti sono espressione di altrettanti modi diversi di fare calcio", sottolinea ancor ail giornalista parlando ai suoi follower su Instagram.
Il giornalista analizza le cause che hanno portato a questo momento."Quando prendi Zhegrova e Openda mai richiesti dall'allenatore, hai una difesa approssimativa, recuperi Rugani, rinunci a Gatti, cementifichi la posizione di Locatelli, ti ritrovi sempre alle prese con il caso Vlahovic e a ottobre insegui un ds, uscire dallo stato confusionale che interessa tutti, non solo Tudor, è un'autentica impresa", conclude.
