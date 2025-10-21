"Sono bastati due soli mesi per arrivare a Tudor out che è una roba ridicola". Così Ivan Zazzaroni, su Instagram, ha commentato le voci che parlano del possibile esonero dell'allenatore della Juve dopo i cinque pareggi e una sconfitta rimediati nelle gare successive alla vittoria contro l'Inter. Diverse le voci su una riflessione in corso da parte della società e nel mirino ci sono i risultati e la gestione della squadra da parte dell'allenatore. Ci sono già o nomi degli allenatori che potrebbero sostituirlo.