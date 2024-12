Inter, obiettivo ringiovanire la difesa: 2 giovani nel mirino. E in attacco…

Come detto, in questi giorni, Dario Baccin, vice direttore sportivo dell'Inter, è in Sudamerica. L'obiettivo del dirigente è individuare quei profili che potrebbero un giorno vestire la maglia nerazzurra. Non solo Franco Mastantuono, gioiellino del River Plate, nel mirino ci sono altri profili. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dal punto di vista tecnico, tra le necessità, c’è quella di ringiovanire la difesa.