Leeds, è fatta per l’arrivo di Okafor dal Milan: svanisce l’ipotesi Taremi?

Il club inglese è sempre più vicino all'attaccante svizzero del Milan: un affare che escluderebbe l'iraniano
Fabio Alampi Redattore 

Noah Okafor è sempre più vicino al Leeds: l'attaccante svizzero, tornato al Milan dopo la parentesi in prestito al Napoli, è pronto per trasferirsi in Inghilterra.

Il Leeds, neo promosso in Premier League, era da tempo alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato: tra i nomi sondati in queste settimane c'era anche Mehdi Taremi, fuori dai piani dell'Inter. Una pista che, in caso di arrivo di Okafor, è destinata a svanire.

