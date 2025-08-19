Fuori dai programmi dell'Inter e costretto a rimanere lontano dall'Italia per motivi extra calcistici, Mehdi Taremi è finalmente rientrato a Milano, e potrà ora fare il punto sul suo futuro. In attesa di trovare una nuova sistemazione, l'attaccante iraniano inizierà ad allenarsi con l'U23 nerazzurra, come confermato da Sky Sport. Ma un passaggio in pianta stabile tra i ranghi della formazione di Stefano Vecchi è effettivamente possibile? Vediamo cosa dice il regolamento.

Le squadre U23 possono avere in rosa al massimo 4 elementi over, nati cioè prima del primo gennaio 2003. Questo a patto che il giocatore in questione non sia presente nella lista della Prima Squadra e non abbia collezionato più di 50 presenze in Serie A. Taremi, fin qui, potrebbe rispettare questi parametri. L'Inter U23 al momento conta su 3 calciatori over (Melgrati, Prestia e Fiordilino), ma a breve dovvrebbe tesserarne un quarto (l'attaccante La Gumina). In questo modo, quindi, non ci sarebbe più posto per Taremi.