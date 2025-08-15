UFFICIALE – Leoni nuovo giocatore del Liverpool: “Pazzesco, sono onorato e felice”

"Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato di essere qui", ha detto Giovanni Leoni

Matteo Pifferi Redattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 18:39)

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool. Ecco il comunicato ufficiale dei Reds:

"Il Liverpool FC ha completato l'acquisto del difensore Giovanni Leoni dal Parma, subordinatamente all'autorizzazione internazionale e all'esito positivo della domanda di permesso di lavoro. Il 18enne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato un esame medico e aver concordato oggi un contratto a lungo termine presso l'AXA Training Centre. Leoni si è imposto durante la sua unica stagione con il Parma in Serie A nel 2024-25, collezionando 17 presenze e segnando un gol. «Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato di essere qui», ha detto a LiverpoolFC.com durante la sua prima intervista ufficiale.

«Sì, molta [emozione, ndr]. Sono così onorato. Sono stato molto felice [che il Liverpool fosse interessato, ndr]. Quando l'ho visto ho detto: «Wow, è pazzesco». Sono molto felice». Leoni aveva fatto il suo esordio da professionista senior nel Padova nel marzo 2023, con quel traguardo raggiunto solo tre mesi dopo il suo sedicesimo compleanno. Ha trascorso la seconda parte della stagione 2023-24 in prestito alla Sampdoria in Serie B — giocando una dozzina di volte e segnando un gol — prima che il Parma lo ingaggiasse definitivamente la scorsa estate. Nato a Roma, il difensore centrale di 1,8 m ha anche rappresentato l'Italia a livello internazionale giovanile, collezionando sette presenze con l'U19 del suo paese fino ad oggi.

Indosserà la maglia numero 15 del Liverpool. "Voglio migliorare tanto con i miei compagni in allenamento e anche in campo, in Premier e in Champions League. Guarderò il match di stasera contro il Bournemouth allo stadio e dopo partirà la mia avventura qui"