Repubblica – Infortunio Lukaku, Napoli torna sul mercato. Sondato ex Inter

"Il Napoli ha contattato il Manchester United, con cui ha ottimi rapporti dopo l’operazione McTominay. Nel mirino di Manna c’è Rasmus Hojlund, danese esploso all’Atalanta e mai protagonista a Old Trafford. Ha ancora 22 anni e l’allenatore Amorim è disposto a sacrificarlo dopo gli acquisti di Sesko e Da Cunha. C’è addirittura l’apertura al prestito oneroso. Il Napoli potrebbe inserire il diritto di riscatto e naturalmente offrirebbe a Hojlund la possibilità di esibirsi in Champions, argomenti che potrebbero convincerlo a preferire i campioni d’Italia al Milan", si legge sulla prima ipotesi al vaglio dei dirigenti napoletani.