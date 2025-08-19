"Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra". L'infortunio di Romelu Lukaku, che resterà fuori 3-4 mesi, apre un buco nell'attacco del Napoli. Il club azzurro ha acquistato Lorenzo Lucca ma serve un altro giocatore per sostituire il belga. Per questo il direttore sportivo Manna si è messo al lavoro proprio sull'acquisto di un centravanti.
Repubblica – Infortunio Lukaku, Napoli torna sul mercato. Sondato ex Inter
"Juanlu Sanchez (terzino destro del Siviglia) e Andy Diouf (centrocampista del Lens) restano nel menù del mercato. Ma adesso la priorità sono i gol", scrive il quotidiano La Repubblica sul mercato della società partenopea.
"Il Napoli ha contattato il Manchester United, con cui ha ottimi rapporti dopo l’operazione McTominay. Nel mirino di Manna c’è Rasmus Hojlund, danese esploso all’Atalanta e mai protagonista a Old Trafford. Ha ancora 22 anni e l’allenatore Amorim è disposto a sacrificarlo dopo gli acquisti di Sesko e Da Cunha. C’è addirittura l’apertura al prestito oneroso. Il Napoli potrebbe inserire il diritto di riscatto e naturalmente offrirebbe a Hojlund la possibilità di esibirsi in Champions, argomenti che potrebbero convincerlo a preferire i campioni d’Italia al Milan", si legge sulla prima ipotesi al vaglio dei dirigenti napoletani.
"Più difficile arrivare a Zirkzee che, almeno per il momento, lo United non vuole cedere. Staccato Andrea Pinamonti, per cui è stato effettuato un sondaggio. L’obiettivo è fare in fretta per sistemare l’attacco e ridare un centravanti a Conte", conclude il giornale.
(Fonte: La Repubblica)
