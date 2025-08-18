Brutte notizie per il Napoli di Conte. Il tecnico dei campioni d'Italia dovrà fare a meno dell'attaccante per un lungo periodo. Ecco il bollettino medico di oggi del club partenopeo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Napoli, brutte notizie per Lukaku: “Lesione di alto grado”. Stop di oltre tre mesi
ultimora
Napoli, brutte notizie per Lukaku: “Lesione di alto grado”. Stop di oltre tre mesi
L'attaccante del Napoli ha riportato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra
"In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".
Secondo Di Marzio, "Lo stop di Lukaku sarà di minimo 3 mesi: il Napoli ora tornerà sul mercato alla ricerca di un attaccante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA