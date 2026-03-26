Il Real Madrid riporterà a casa Nico Paz al 100%. Ma non è detto che lo tenga in rosa. Anzi non è detto che non lo venda. E' questo lo scenario che disegna il quotidiano Marca, che apre al possibile addio della stella del Como.
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Marca – Nico Paz, Real valuta recompra e cessione: il prezzo. Ma c’è norma che blocca tutto?
"Nico Paz rappresenta, per il Real Madrid, un acquisto quasi obbligato. E non solo per ragioni sportive. A pesare, è soprattutto l’aspetto economico, che rende molto difficile immaginare che il club madrileno non lo riporti a casa già dalla prossima estate.
Non si tratta soltanto del prezzo di riacquisto — fissato a nove milioni di euro — perché anche la scorsa estate la cifra era contenuta e il Madrid non aveva affondato il colpo. Il vero punto è un altro: le offerte che stanno arrivando per il giocatore, alcune delle quali superano addirittura i 60 milioni di euro.
Una valutazione così elevata spinge inevitabilmente il Real Madrid a riprendersi Nico Paz, per avere il pieno controllo sul suo futuro in caso di cessione. In altre parole, per garantirsi il 100% degli eventuali ricavi. Al momento, infatti, il Como detiene il 50% dei diritti sul giocatore: se venisse venduto ora, i due club si dividerebbero l’incasso. Una prospettiva tutt’altro che vantaggiosa per il Madrid, che non ha alcuna intenzione di rinunciare a decine di milioni.
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