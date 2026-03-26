fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Marca – Nico Paz, Real valuta recompra e cessione: il prezzo. Ma c’è norma che blocca tutto?

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Marca – Nico Paz, Real valuta recompra e cessione: il prezzo. Ma c’è norma che blocca tutto?

Il Real Madrid riporterà a casa Nico Paz al 100%. Ma non è detto che lo tenga in rosa. Anzi non è detto che non lo venda
Daniele Mari Direttore 

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Il Real Madrid riporterà a casa Nico Paz al 100%. Ma non è detto che lo tenga in rosa. Anzi non è detto che non lo venda. E' questo lo scenario che disegna il quotidiano Marca, che apre al possibile addio della stella del Como.

"Nico Paz rappresenta, per il Real Madrid, un acquisto quasi obbligato. E non solo per ragioni sportive. A pesare, è soprattutto l’aspetto economico, che rende molto difficile immaginare che il club madrileno non lo riporti a casa già dalla prossima estate.

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Non si tratta soltanto del prezzo di riacquisto — fissato a nove milioni di euro — perché anche la scorsa estate la cifra era contenuta e il Madrid non aveva affondato il colpo. Il vero punto è un altro: le offerte che stanno arrivando per il giocatore, alcune delle quali superano addirittura i 60 milioni di euro.

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Una valutazione così elevata spinge inevitabilmente il Real Madrid a riprendersi Nico Paz, per avere il pieno controllo sul suo futuro in caso di cessione. In altre parole, per garantirsi il 100% degli eventuali ricavi. Al momento, infatti, il Como detiene il 50% dei diritti sul giocatore: se venisse venduto ora, i due club si dividerebbero l’incasso. Una prospettiva tutt’altro che vantaggiosa per il Madrid, che non ha alcuna intenzione di rinunciare a decine di milioni.

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