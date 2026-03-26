Il Real Madrid riporterà a casa Nico Paz al 100%. Ma non è detto che lo tenga in rosa. Anzi non è detto che non lo venda. E' questo lo scenario che disegna il quotidiano Marca, che apre al possibile addio della stella del Como.

"Nico Paz rappresenta, per il Real Madrid, un acquisto quasi obbligato. E non solo per ragioni sportive. A pesare, è soprattutto l’aspetto economico, che rende molto difficile immaginare che il club madrileno non lo riporti a casa già dalla prossima estate.

Non si tratta soltanto del prezzo di riacquisto — fissato a nove milioni di euro — perché anche la scorsa estate la cifra era contenuta e il Madrid non aveva affondato il colpo. Il vero punto è un altro: le offerte che stanno arrivando per il giocatore, alcune delle quali superano addirittura i 60 milioni di euro.