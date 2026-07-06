La Provincia di Como parla di settimana enigmistica per raccontare le nuove mosse di mercato del club allenato da Fabregas : "Le indicazioni di mercato erano chiare dall’inizio: riuscire a trattenere i big (a meno di offerte irrinunciabili) e inserire quattro-cinque nuove pedine per alzare il livello e rimpolpare la rosa, dato l’impegno Champions. Finora, dunque, tutto sta procedendo secondo i piani, perché nella testa di Suwarso, Ludi e Fabregas c’era proprio l’idea di completare le operazioni nel più breve tempo possibile, in modo da concentrarsi subito sul campo".

"Dieci giorni di tempo per regalare a Fabregas il difensore centrale e avere un organico quasi al completo - prosegue La Provincia di Como a proposito degli innesti sui quali sta lavorando il club lariano - Cosa manca ancora? La priorità è senza dubbio il difensore centrale. Il Como è alla ricerca di due interpreti in quel ruolo e punta a chiudere almeno un nome nei prossimi sette giorni. Sulla lista i più quotati restano Davinson Sanchez del Galatasaray, Mamadou Sarr e Trevoh Chalobah, entrambi del Chelsea. Quest’ultimo è favorito sugli altri e un suo eventuale acquisto potrebbe portare la società ad abbandonare la ricerca per un terzino destro, dato che Chalobah può giocare anche in quel ruolo. Come anticipato nei giorni scorsi, il Como rilancerà un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus per assicurarsi il giocatore, oggi impegnato con la nazionale inglese al Mondiale. Una cifra che la società lariana chiederà di poter dilazionare per fare in modo che non pesi troppo a bilancio".