Il calciatore è stato riscattato dal club friulano per 5 mln (+50% su futura rivendita) ma non gli è stato ritoccato l'ingaggio come era previsto

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 16:32)

L'Udinese ha riscattato dal Galatasaray Nicolò Zaniolo, ma il giocatore e il suo agente hanno svelato il loro malcontento perché l'ingaggio non gli è stato adeguato. Non c'è l'accordo con il club friuliano (che ha speso cinque mln per il calciatore, con il 50% sulla futura rivendita al club turco) e in questo momento di incertezza che la Juventus si starebbe inserendo per portare il giocatore alla corte di Spalletti.

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Lo scrive TuttoSport sottolineando che la dirigenza bianconera ha instaurato i primi contatti con l'agente del giocatore che diventerebbe la prima alternativa a Brahimi Diaz se la trattativa con il Real si allungasse fino agli ultimi giorni di mercato. La richiesta del giocatore per l'ingaggio fatta all'Udinese era di due mln ma l'accordo non è ancora stato trovato. Una pista che per il club bianconero potrebbe accendersi ad agosto perché in questo momento le priorità sono altre. Ma Carnevali è attento sulla pista Zaniolo che piacerebbe anche al Milan.

"Le nubi si diraderanno necessariamente in pochissimo tempo, per evitare che Zaniolo diventi una telenovela. O il giocatore troverà la quadra sull'ingaggio oppure cercherà una nuova sistemazione. Non ci saranno vie di mezzo. Anche se sono esclusi colpi di testa da parte del giocatore. Oggi si unisce ai compagni, poi capirà come muoversi. Non è tempo per un muro contro muro con l'Udinese", spiega il quotidiano torinese. Nei giorni scorsi il dg Colavino ha chiarito l'intenzione di trovare un punto di incontro con il calciatore, ma - conclude TS - per il momento non si è mosso ancora nulla.

(Fonte: TS)