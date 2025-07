La neo promossa in Serie A cerca rinforzi e dopo l'arrivo di Gollini e Nava pensa ad Erlic per la difesa e non solo

"La Cremonese, dopo Gollini e Nava per la porta, vuole fare due colpi in difesa e a centrocampo. Per il reparto arretrato è in trattativa avanzata per Martin Erlic. In mediana c'è un interesse per lo svincolato Gagliardini". Così a Skysport hanno fatto il punto sul mercato della squadra neo promossa in Serie A e che sarà guidata nella prossima stagione da Davide Nicola.