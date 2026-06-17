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Mercato, UFFICIALE – Real Madrid, regalo per Mourinho: ecco Bernardo Silva, il comunicato

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva, che arriva a parametro zero fino al 2028 dopo l'esperienza al Manchester City.

Mercato, UFFICIALE – Real Madrid, regalo per Mourinho: ecco Bernardo Silva, il comunicato- immagine 2
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Ecco la nota del club spagnolo:

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"Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".

(Fonte: realmadrid.com)

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