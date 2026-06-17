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Mercato, UFFICIALE – Real Madrid, regalo per Mourinho: ecco Bernardo Silva, il comunicato
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha annunciato l'ingaggio di Bernardo Silva, che arriva a parametro zero fino al 2028 dopo l'esperienza al Manchester City.
Ecco la nota del club spagnolo:
"Il Real Madrid CF e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore resterà un membro del Real Madrid per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2028".
(Fonte: realmadrid.com)
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