Milan, si avvicina Hojlund? Arrivata la decisione del Manchester United

Rasmus Hojlund si avvicina al Milan? Un indizio non fa una prova, ma è almeno da tenere in considerazione, visto che il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha escluso l'attaccante dalla lista dei convocati per l'esordio in Premier League contro l'Arsenal. Una scelta forte da parte dell'allenatore portoghese, presa di posizione chiara in ottica mercato: il classe 2003 non rientra nei piani e con l'offerta giusta può partire.