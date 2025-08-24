Il Milan rinuncia a Boniface. L’attaccante del Bayer: “Pagliacci ovunque”

Il club rossonero ha rinunciato al giocatore dopo le visite mediche perché non convinta delle sue condizioni. Lui ha replicato sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 22:58)

Era stato protagonista del Bayer Leverkusen di Alonso nella stagione 2023-2024 e il Milan aveva deciso di acquistarlo per un prestito oneroso a 5 mln di euro con diritto di riscatto sui 25 mln ma dopo le visite mediche svolte a Milano il club rossonero ha rinunciato all'acquisto di Boniface perché non convinto delle sue condizioni fisiche.

L'attaccante nigeriano è tornato in Germania ancora prima che il Milan decidesse definitivamente di rinunciare al suo acquisto. L'attaccante ha deciso di commentare la decisione dei rossoneri sui social e non c'è andato leggero: "Boniface non è serio - ha scritto - lo dicono dappertutto. Io sono in un club come il Leverkusen e club come il Milan mi vogliono e io non sono serio. Quindi se fossi serio giocherei in un club su Giove. Pagliacci dappertutto".

"Se non sono serio e sono già a questo livello, allora preferisco rimanere come sono", ha scritto ancora nella sua storia il giocatore che non le ha mandate a dire a chi alla fine ha deciso di non puntare su di lui e a chi lo ha criticato per non aver superato le visite mediche.