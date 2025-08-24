Era stato protagonista del Bayer Leverkusen di Alonso nella stagione 2023-2024 e il Milan aveva deciso di acquistarlo per un prestito oneroso a 5 mln di euro con diritto di riscatto sui 25 mln ma dopo le visite mediche svolte a Milano il club rossonero ha rinunciato all'acquisto di Boniface perché non convinto delle sue condizioni fisiche.
Il Milan rinuncia a Boniface. L’attaccante del Bayer: “Pagliacci ovunque”
L'attaccante nigeriano è tornato in Germania ancora prima che il Milan decidesse definitivamente di rinunciare al suo acquisto. L'attaccante ha deciso di commentare la decisione dei rossoneri sui social e non c'è andato leggero: "Boniface non è serio - ha scritto - lo dicono dappertutto. Io sono in un club come il Leverkusen e club come il Milan mi vogliono e io non sono serio. Quindi se fossi serio giocherei in un club su Giove. Pagliacci dappertutto".
"Se non sono serio e sono già a questo livello, allora preferisco rimanere come sono", ha scritto ancora nella sua storia il giocatore che non le ha mandate a dire a chi alla fine ha deciso di non puntare su di lui e a chi lo ha criticato per non aver superato le visite mediche.
