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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Sky Sports – Milan, spunta il nome di Iraola per la panchina. E i tifosi chiedono l’addio di Ibra

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Sky Sports – Milan, spunta il nome di Iraola per la panchina. E i tifosi chiedono l’addio di Ibra

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Nome nuovo in arrivo dall'Inghilterra per la panchina del Milan: spunta Andoni Iraola. E i tifosi chiedono l'addio di Ibrahimovic
Alessandro Cosattini Redattore 

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Nome nuovo in arrivo dall'Inghilterra per la panchina del Milan dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sports, uno dei primi nomi sondati è quello di Andoni Iraola.

Sky Sports – Milan, spunta il nome di Iraola per la panchina. E i tifosi chiedono l’addio di Ibra- immagine 2
Getty Images

I primi sondaggi risalirebbero alle scorse settimane. Il Milan avrebbe avuto i primi contatti per l'attuale tecnico del Bournemouth. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione, intanto i tifosi hanno attaccato anche Zlatan Ibrahimovic fuori dalla sede. "Non deve restare nessuno: via anche Ibra subito", si legge su uno striscione.

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