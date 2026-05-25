Nome nuovo in arrivo dall'Inghilterra per la panchina del Milan: spunta Andoni Iraola. E i tifosi chiedono l'addio di Ibrahimovic

Nome nuovo in arrivo dall'Inghilterra per la panchina del Milan dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sports, uno dei primi nomi sondati è quello di Andoni Iraola .

I primi sondaggi risalirebbero alle scorse settimane. Il Milan avrebbe avuto i primi contatti per l'attuale tecnico del Bournemouth. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione, intanto i tifosi hanno attaccato anche Zlatan Ibrahimovic fuori dalla sede. "Non deve restare nessuno: via anche Ibra subito", si legge su uno striscione.