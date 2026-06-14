Matteo Moretto ha aggiornato così sui piani del Milan tra panchina e società sul canale YouTube di Fabrizio Romano

Alessandro Cosattini Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 21:32)

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Milan ancora senza direttore sportivo e soprattutto allenatore. Matteo Moretto ha aggiornato così sui piani del club rossonero tra panchina e società sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Mi dicono che il Milan sta cercando questo gruppo di lavoro stile NBA. Allenatore, head of football e direttore sportivo scelti tutti da Cardinale e Ibrahimovic. Ma non sono necessariamente collegate tra di loro, il club sta cercando professionisti che hanno avuto successo nel loro club. Vogliono cercare i migliori tra i vari club, ma non sempre questo aiuta. La verità è che Rangnick voleva avere una struttura coordinata da lui.

Il Milan va avanti con questo tipo di lavoro e ricerca, passo ai nomi. Head of football trattativa molto avanzata con Markus Krosche dell’Eintracht, primissimo nome. La trattativa deve ancora essere chiusa ma sono molto vicini. Krosche vorrebbe portare come direttore sportivo Timmo Hardung, è stato anche contattato Devin Ozek ma non ci sono contatti avanzati, è stato solo un sondaggio. Comunque per il direttore sportivo, il Milan è ancora alla ricerca. Per l’allenatore, la trattativa molto avanzata è quella con Ruben Amorim, primissimo nome oggi e staccato. Non è ancora una trattativa chiusa al 100%, ma si proverà ad arrivare al dunque tra lunedì e martedì”, ha spiegato.