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Milan, a rischi tutti i big: senza Champions e Allegri Modric ai saluti? Anche Rabiot e Pavlovic

Milan, a rischi tutti i big: senza Champions e Allegri Modric ai saluti? Anche Rabiot e Pavlovic - immagine 1
Il Milan ha chiuso il campionato nel peggiore dei modi: con la sconfitta con il Cagliari ha fallito l'accesso alla Champions. E cambierà anche il mercato
Andrea Della Sala Redattore 

Il Milan ha chiuso il campionato nel peggiore dei modi: con la sconfitta con il Cagliari ha fallito l'accesso alla Champions. E cambierà anche il mercato: in dubbio la permanenza dei big.

Milan, a rischi tutti i big: senza Champions e Allegri Modric ai saluti? Anche Rabiot e Pavlovic- immagine 2
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"Con la Champions, il croato aveva dato segnali di voler restare a Milano per un ultimo ballo nella coppa che ha vinto sei volte in carriera. Ma senza, resta tutto da vedere. Anzi, il pronostico pare decisamente più sbilanciato verso l’addio. Modric andrà al Mondiale e a settembre compirà 41 anni. A Milano sta bene, il contratto prevede un altro anno insieme, però Luka ha l’ultima parola e a questo punto non è escluso venga meno la voglia di continuare. Anche perché il campione croato sembrava molto stimolato dal proseguire il lavoro con Allegri, un allenatore con cui è scattato un feeling immediato. Ma con Max più che in bilico, tutto si complica", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Modric non è, però, l’unico fedelissimo del tecnico livornese che potrebbe lasciare il Milan. Adrien Rabiot era arrivato negli ultimi giorni di mercato proprio per riunirsi con il suo mentore Allegri. A entrambi, centrocampista francese e tecnico, la Champions manca da Juve-Psg del dicembre 2022. Una vita fa. E Rabiot, titolare nella Francia che ambisce a vincere il Mondiale, accetterà un altro anno ai confini dell’Europa che conta, magari pure senza Max? Offerte dal mercato che potrebbe avere Strahinja Pavlovic, forse il calciatore più valorizzato in stagione da Allegri. Piace al Manchester United come ad altre squadre inglesi e turche (Galatasaray e Fenerbahçe). Il difensore serbo per età (25 anni compiuti proprio ieri), stipendio (circa 1,7 milioni) ed esperienza internazionale può fare gola a parecchie big", aggiunge Gazzetta.

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