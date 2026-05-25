"Con la Champions, il croato aveva dato segnali di voler restare a Milano per un ultimo ballo nella coppa che ha vinto sei volte in carriera. Ma senza, resta tutto da vedere. Anzi, il pronostico pare decisamente più sbilanciato verso l’addio. Modric andrà al Mondiale e a settembre compirà 41 anni. A Milano sta bene, il contratto prevede un altro anno insieme, però Luka ha l’ultima parola e a questo punto non è escluso venga meno la voglia di continuare. Anche perché il campione croato sembrava molto stimolato dal proseguire il lavoro con Allegri, un allenatore con cui è scattato un feeling immediato. Ma con Max più che in bilico, tutto si complica", scrive La Gazzetta dello Sport.