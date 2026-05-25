"Modric non è, però, l’unico fedelissimo del tecnico livornese che potrebbe lasciare il Milan. Adrien Rabiot era arrivato negli ultimi giorni di mercato proprio per riunirsi con il suo mentore Allegri. A entrambi, centrocampista francese e tecnico, la Champions manca da Juve-Psg del dicembre 2022. Una vita fa. E Rabiot, titolare nella Francia che ambisce a vincere il Mondiale, accetterà un altro anno ai confini dell’Europa che conta, magari pure senza Max? Offerte dal mercato che potrebbe avere Strahinja Pavlovic, forse il calciatore più valorizzato in stagione da Allegri. Piace al Manchester United come ad altre squadre inglesi e turche (Galatasaray e Fenerbahçe). Il difensore serbo per età (25 anni compiuti proprio ieri), stipendio (circa 1,7 milioni) ed esperienza internazionale può fare gola a parecchie big", aggiunge Gazzetta.
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