UFFICIALE – Genoa, Vasquez rinnova fino al 2028: il comunicato

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il rinnovo di contratto di Johan Vasquez
Marco Macca
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il rinnovo di contratto di Johan Vasquez, nei mesi scorsi accostato anche all'Inter.

Ecco la nota del club rossoblù:

"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Johan Vasquez fino al 30 Giugno 2028. Il calciatore messicano ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù. La muralla se queda aquì!".

(Fonte: genoacfc.it)

