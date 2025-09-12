Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il rinnovo di contratto di Johan Vasquez, nei mesi scorsi accostato anche all'Inter.
UFFICIALE – Genoa, Vasquez rinnova fino al 2028: il comunicato
Ecco la nota del club rossoblù:
"Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Johan Vasquez fino al 30 Giugno 2028. Il calciatore messicano ha collezionato 108 presenze e 6 reti in maglia rossoblù. La muralla se queda aquì!".
(Fonte: genoacfc.it)
