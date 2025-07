Mercato – Napoli, è fatta per Beukema: le cifre dell’operazione col Bologna

Nuovo colpo per il Napoli che è pronto ad ufficializzare un nuovo acquisto per la difesa.

"Sam Beukema al Napoli, here we go! Accordo raggiunto con il Bologna per una cifra di 31 mln di euro più bonus. Beukema aveva accettato il trasferimento alcune settimane fa ed è pronto a firmare i documenti nelle prossime ore. Un nuovo difensore centrale in arrivo per Conte"