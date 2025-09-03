Napoli, obbligo scudetto nei fatti: è il club con il costo rosa più alto d’Italia

Il costo della rosa del Napoli ha fatto registrare una crescita milionaria per la seconda stagione consecutiva. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club partenopeo nel 2025/26, dopo la chiusura del mercato estivo, è aumentato di poco meno di 54 milioni di euro rispetto alla stagione 2024/25 (+27,5% circa), passando da 195,2 milioni circa a 248,9 milioni di euro.
Nel giro di due stagioni, la crescita ha toccato quasi quota 100 milioni di euro, portando il costo rosa ad essere il più alto di tutta la Serie A. Lo scrive Calcio e Finanza, analizzando i conti del club partenopeo.
