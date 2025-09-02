Ha rotto con l'Atalanta quando ha capito che i 45 mln dell'Inter non sarebbero bastati per la sua cessione. Ma poi il club nerazzurro ha cambiato strategia e ha virato su altri obiettivi e così, senza altre offerte, Lookmanè tornato a Bergamo e si sta allenando a parte rispetto ai suoi compagni. Il suo reintegro in squadra è una roba complicata.
SM – Lookman, ecco l'offerta del Fenerbahce per il giocatore. Ma per ora…
L'attaccante, che poteva approdare all'Inter, potrebbe comunque lasciare l'Atalanta nei prossimi giorni
Il mercato turco è ancora aperto e il giocatore potrebbe comunque lasciare il club bergamasco. Nelle scorse ore si è parlata anche dell'interesse del Galatasaray, ma il Fenerbahce sembra quello più interessato e per questo avrebbe contattato - stando a SportMediaset - gli agenti del calciatore.
L'offerta all'attaccante sarebbe di un contratto di 4 anni a 6 mln + bonus. Ma al momento non è arrivata un'offerta all'Atalanta e non c'è ancora l'intesa con il calciatore.
