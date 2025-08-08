Napoli attivo sul mercato: Raspadori verso l’Atletico. E in entrata sta per arrivare…

Il club azzurro ha praticamente chiuso la trattativa con il Girona per Gutierrez, terzino sinistro che costerà al club azzurro 20 milioni: il giocatore ha fatto parte dell'ottimo periodo del Girona in Liga e si alternerà con Olivera per garantire grinta difensiva e l'iniziativa in attacco. Nella stagione scorsa Gutierrez ha giocato 29 partite in Liga e 6 in Champions, fornendo molti assist vincenti agli attaccanti del Girona. L'esterno ha cominciato a seguire il capitano azzurro Di Lorenzo sui social, confermando che la trattativa è finita e sarà presto a disposizione del Napoli per le visite mediche e la firma.