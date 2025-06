Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nico Paz resterà al Como per un'altra stagione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nico Paz resterà al Como per un'altra stagione. Il talento scuola Real Madrid, infatti, proseguirà il suo percorso in Italia agli ordini di Cesc Fabregas.

Secondo Di Marzio, il Real Madrid ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto - diritto che scade oggi - e, per questo motivo, il centrocampista classe 2004 rimarrà al Como.

Il club spagnolo, però, potrà comunque esercitare il diritto di riscatto anche nell'estate 2026 per una cifra vicina ai 9 mln di euro. Nico Paz ha concluso la sua prima stagione in Serie A con 6 gol e 9 assist in 35 partite.