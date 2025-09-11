Attraverso i suoi canali ufficiali, il Trabzonspor ha annunciato l'ingaggio in prestito di André Onana, ex portiere dell'Inter, in prestito dal Manchester United.
Ecco le prime foto del camerunense con il nuovo club, diramate dall'account X del club turco:
