FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Onana si trasferisce al Trabzonspor dallo United: l’annuncio del club turco

calciomercato

UFFICIALE – Onana si trasferisce al Trabzonspor dallo United: l’annuncio del club turco

UFFICIALE – Onana si trasferisce al Trabzonspor dallo United: l’annuncio del club turco - immagine 1
Attraverso i suoi canali ufficiali, il Trabzonspor ha annunciato l'ingaggio in prestito di André Onana, ex portiere dell'Inter, in prestito dal Manchester United
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Attraverso i suoi canali ufficiali, il Trabzonspor ha annunciato l'ingaggio in prestito di André Onana, ex portiere dell'Inter, in prestito dal Manchester United.

UFFICIALE – Onana si trasferisce al Trabzonspor dallo United: l’annuncio del club turco- immagine 2
Getty Images

Ecco le prime foto del camerunense con il nuovo club, diramate dall'account X del club turco:

UFFICIALE – Onana si trasferisce al Trabzonspor dallo United: l’annuncio del club turco- immagine 3
Getty Images
Leggi anche
Chelsea nei guai: 74 capi d’accusa per violazioni sul mercato. Di cosa si tratta e cosa...
Ex Inter, UFFICIALE: Eriksen riparte dalla Bundesliga, c’è la firma con il Wolfsburg

© RIPRODUZIONE RISERVATA