Christian Eriksen riparte dalla Bundesliga: il centrocampista danese, terminato il suo contratto con il Manchester United, ha accettato la proposta del Wolfsburg.
Ex Inter, UFFICIALE: Eriksen riparte dalla Bundesliga, c’è la firma con il Wolfsburg
Per il centrocampista danese contratto fino al 30 giugno 2027: "Non vedo l'ora di iniziare questa avventura"
Accordo fino al 30 giugno 2027 per l'ex Inter, che ha già rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Per me il Wolfsburg è la prima tappa in Bundesliga, non vedo l'ora di questa nuova avventura. Sono convinto che possiamo fare la differenza insieme a Wolfsburg. I colloqui con i responsabili sono stati molto buoni. Ho subito sentito che Paul Simonis ha un'idea chiara per la squadra e anche per me. Il fatto che molti della Nazionale danese siano qui ha reso il Wolfsburg particolarmente attraente per me".
