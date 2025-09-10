Accordo fino al 30 giugno 2027 per l'ex Inter, che ha già rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del suo nuovo club: "Per me il Wolfsburg è la prima tappa in Bundesliga, non vedo l'ora di questa nuova avventura. Sono convinto che possiamo fare la differenza insieme a Wolfsburg. I colloqui con i responsabili sono stati molto buoni. Ho subito sentito che Paul Simonis ha un'idea chiara per la squadra e anche per me. Il fatto che molti della Nazionale danese siano qui ha reso il Wolfsburg particolarmente attraente per me".