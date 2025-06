Victor Osimhen per ora ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi: ecco cosa c'è dietro, i sauditi offrono oltre 30 milioni a stagione

Victor Osimhen per ora ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi . Cosa c'è dietro la decisione dell'attaccante nigeriano? Lo ha svelato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà:

"Victor Osimhen non accetta la proposta dell’Al Hilal, malgrado una proposta di oltre 30 milioni a stagione più bonus. Tutto questo dopo che all’ora di pranzo il club arabo aveva rispettato le richieste del Napoli, i famosi 75 milioni della clausola con pagamento in tre tranche. Il rifiuto dovrebbe essere definitivo, utilizziamo il condizionale solo per precauzione perché in questa trattativa sta accadendo di tutto.