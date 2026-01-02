Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo.
UFFICIALE – Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus: il comunicato
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo
Ecco la nota del club bianconero:
"La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli".
(Fonte: juventus.com)
