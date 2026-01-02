FC Inter 1908
UFFICIALE – Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo.

Ecco la nota del club bianconero:

"La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli".

(Fonte: juventus.com)

