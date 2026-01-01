FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…”

calciomercato

UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…”

UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…” - immagine 1
"Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sulla giusta strada"
Daniele Mari Direttore 

Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Ecco il comunicato ufficiale.

"Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi traguardi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il contributo dato.

UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…”- immagine 2
Getty

Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sulla giusta strada.

Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro"

Leggi anche
Mercato – Manchester City pronto al colpo da 75 mln: può arrivare a giorni
Tonali torna in Serie A? Romano svela: “È il pallino assoluto di questa big italiana”

© RIPRODUZIONE RISERVATA