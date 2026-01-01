UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…”

"Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sulla giusta strada"

Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Ecco il comunicato ufficiale.

"Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi traguardi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il contributo dato.