Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Ecco il comunicato ufficiale.
UFFICIALE – Chelsea, Maresca non è più l’allenatore: “Riteniamo che…”
"Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sulla giusta strada"
"Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nella Coppa del Mondo per Club FIFA. Questi traguardi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il contributo dato.
Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento offra alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sulla giusta strada.
Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro"
