Fabio Pecchia è stato esonerato in casa Parma: c'è anche Chivu in lista, ecco cosa risulta a Sky sui nomi di Tudor e Pirlo

Fabio Pecchia è stato esonerato in casa Parma : non è più l’allenatore della squadra dopo il ko di ieri contro la Roma.

Ore caldissime per trovare il nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, “tra le prime valutazioni effettuate, Tudor – che era la prima scelta – sarebbe orientato a rifiutare l’offerta: l’ex Marsiglia vuole ancora aspettare altre possibilità e non ha dato aperture.