"Cosa non va fatto a gennaio? Non seguire le chimere arabe, sento parlare di gente che si offre per tornare in Italia come Pjanic. Ragazzi, se ci voltiamo indietro per guardare il passato è un disastro. Pjanic è stato un signor regista della Juventus del passato, non ha scelto di andare in Arabia o Qatar ma sono scelte non da fare.