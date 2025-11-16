Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto parlare così della sessione di mercato di gennaio, dicendo la sua sulla possibilità che alcuni giocatori possano lasciare l'Arabia per la Serie A:
calciomercato
Pedullà: “Brozovic e Kessié in Serie A? Con tutto il rispetto e nessuno si offenda ma…”
"Cosa non va fatto a gennaio? Non seguire le chimere arabe, sento parlare di gente che si offre per tornare in Italia come Pjanic. Ragazzi, se ci voltiamo indietro per guardare il passato è un disastro. Pjanic è stato un signor regista della Juventus del passato, non ha scelto di andare in Arabia o Qatar ma sono scelte non da fare.
Nessuno si offenda ma penso che sia stato giusto non prendere Kessié, rischiava di fare la fine di Pioli che torna con la pancia piena da un altro calcio. Non è semplice ambientarsi nuovamente in Italia dopo che giochi in un altro calcio dopo che prima lo hai fatto soprattutto per i soldi.
Non c'è grande spessore a livello tattico. Brozovic non lo riporterei in Italia, non bisogna confondere il passato con il presente e con il futuro. Brozovic ha fatto la sua storia ma di Modric ce n'è soltanto uno, integro fisicamente che lascia il Real per venire in Italia"
