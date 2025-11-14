La Lazio è alle prese con i problemi relativi al mercato. Dopo la sessione estiva bloccata, Maurizio Sarri continua a chiedere rinforzi per gennaio. Tra i sogni ci sono anche due giocatori dell’Inter, praticamente impossibile per via degli...

"Restano in uscita Mandas, Tavares, Dele-Bashiru o Belahyane e Noslin, salvo offerte monstre per Guendouzi e Castellanos.

Maurizio Sarri gradirebbe Filip Stankovic (l'Inter vanta il 50% sul portiere ora al Venezia ndr), Aaron Martin, Ilic e Insigne al loro posto. Cartellini e stipendi sostenibili (a differenza dei sogni Zielinski e Frattesi) dalle ristrette finanze della Lazio", scrive oggi il Messaggero.