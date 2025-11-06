Per fortuna non danno più la colpa ai tifosi, tuttavia sarebbe sempre meglio parlare prima e non dopo. Chi mette i soldi e la faccia meriterebbe rispetto, invece sembra quasi come se fosse tutto scontato e dovuto.
Pioli ha colpe enormi, quando prendi 4 punti su 30 di sicuro sei il primo a dover intuire come i calciatori non abbiano parlato la tua stessa lingua mettendosi di traverso. E a quel punto devi prendere una decisione, magari rinunciando a qualcosa: certo, non a tutto il contratto che ti hanno fatto senza un revolver puntato alla tempia, ma almeno dando un segnale dopo tante belle parole, amore solo a chiacchiere”, ha scritto Pedullà.
