Pedullà: “Pioli ha colpe enormi, amore solo a chiacchiere: dopo tante belle parole…”

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato anche dell’esonero di Stefano Pioli alla Fiorentina
Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato anche dell’esonero di Stefano Pioli alla Fiorentina.

A luglio dicevano che Pioli era l’allenatore perfetto, top, ideale, unico per la sete di rilancio della Fiorentina. E il mercato era stato promosso, al 95 per cento dei casi, dagli stessi che adesso dicono “ma era tutto sbagliato, manca l’incontrista, il centrocampo andava costruito meglio”.

Per fortuna non danno più la colpa ai tifosi, tuttavia sarebbe sempre meglio parlare prima e non dopo. Chi mette i soldi e la faccia meriterebbe rispetto, invece sembra quasi come se fosse tutto scontato e dovuto.

Pioli ha colpe enormi, quando prendi 4 punti su 30 di sicuro sei il primo a dover intuire come i calciatori non abbiano parlato la tua stessa lingua mettendosi di traverso. E a quel punto devi prendere una decisione, magari rinunciando a qualcosa: certo, non a tutto il contratto che ti hanno fatto senza un revolver puntato alla tempia, ma almeno dando un segnale dopo tante belle parole, amore solo a chiacchiere”, ha scritto Pedullà.

