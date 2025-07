Andrea Pinamonti , ex attaccante dell'Inter e oggi di proprietà del Sassuolo, ha terminato la sua avventura in prestito al Genoa. Il calciatore ha scritto un post dedicato alla sua avventura rossoblù che si conclude dopo 37 presenze in totale, tra Coppa Italia e Serie A, 11 gol e 1 assist: "Non era scontato.. non era per niente scontato tutto l’affetto che voi tifosi genoani mi avete dato!". Per lui era stato un ritorno al club genoano. Al Genoa si era trasferito dall'Inter e aveva giocato nella stagione 2019-2020 prima di tornare ad essere un giocatore di proprietà nerazzurra e prima di essere acquistato dai neroverdi.

Per questo aggiunge: "Non era scontato perché anni fa non avevo mantenuto le aspettative e ancora di più per il fatto che questa volta sono arrivato in prestito! Fin da subito mi avete fatto sentire uno di voi, mi avete sostenuto, incoraggiato e dato una forza incredibile! Nelle strade della città si percepisce l’amore che avete per il Genoa, ma quando si entra in quello stadio.. wow.. fate venire i brividi ogni volta!".

E infine l'ex nerazzurro, in procinto di diventare papà, scrive: "Questa stagione in prestito è finita e per ora le nostre strade si dividono, non so cosa accadrà in futuro, ma di certo, Genoa, Genova e voi genoani sarete sempre nel mio cuore! Ringrazio inoltre ogni singola persona che lavora nella società, presidente, direttori, magazzinieri, fisioterapisti, dottori, staff tecnico e compagni, è stato per me un onore fare parte di questa famiglia! Grazie!". I commenti dei tifosi fanno capire come Andrea è riuscito a superare il pregiudizio dovuto alla prima esperienza in città. In tanti gli hanno scritto e lo hanno riempito di complimenti per come è cresciuto e per come è riuscito "a lasciare il segno".